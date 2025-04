Trump se submeterá a exame médico anual na 6ª feira

"Nunca me senti tão bem, mas é preciso fazer essas coisas!", acrescentou.

O tema da saúde do presidente em exercício se tornou sensível nos Estados Unidos ao final da administração de Joe Biden, que concluiu seu mandato aos 82 anos de idade com dificuldades para falar e rigidez no caminhar.

Durante a corrida presidencial de 2024, Trump usou a saúde de Biden como cavalo de batalha em sua campanha e disse que passou por um exame cognitivo "com grande sucesso".

O último boletim sobre a saúde do republicano remonta a novembro de 2023, quando ele publicou uma carta de seu médico que assegurava que Trump gozava de "excelente" saúde e que havia perdido peso, sem especificar quanto.

Nos últimos meses de seu primeiro mandato, Trump esteve hospitalizado por vários dias após ser infectado com covid-19.

vla/bar/ag/atm/rpr