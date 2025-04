UE busca resposta unitária ao desafio das tarifas dos EUA

Os ministros do Comércio da União Europeia iniciaram uma discussão, nesta segunda-feira (7), sobre as formas de responder à "mudança de paradigma" no sistema de comércio global após as tarifas anunciadas pelos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que protegem a unidade do bloco.

Nessa discussão, surgiu uma divisão entre os países que preferem uma abordagem calma e gradual e aqueles que não descartam uma resposta rápida e enérgica.

No encerramento da reunião, o comissário Europeu do Comércio, Maros Sefcovic, alertou que a UE estava preparada para usar "cada ferramenta" de defesa comercial disponível.