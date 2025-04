Wall Street fecha sem tendência definida, após sessão volátil por guerra tarifária

Os mercados voltaram a abrir no vermelho, após uma sessão sombria nas bolsas asiáticas e europeias pelo enfraquecimento das perspectivas de crescimento global após o dramático anúncio tarifário de Trump na semana passada.

O presidente republicano impôs uma tarifa alfandegária universal de 10% sobre todas as importações, além de taxas adicionais para a grande maioria de seus parceiros comerciais.

Pouco depois da abertura, nesta segunda-feira, os principais índices nova-iorquinos operaram brevemente no azul, após um relatório segundo o qual o assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, declarou que o presidente americano estava considerando uma pausa alfandegária de 90 dias.

Os funcionários da Casa Branca desmentiram rapidamente a notícia e afirmaram que Hasset foi citado equivocadamente em uma entrevista à Fox News.

"Apesar de Kevin Hassett ter sido citado erradamente, os atores do mercado puderam ver o que poderia ocorrer se houvesse alguma boa notícia", declarou Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

Os economistas consideram que as tarifas alfandegárias aumentam o risco de recessão diante de um possível repique da inflação e uma diminuição do investimento de capital pelas empresas, inquietas com as mudanças.