Mais de 100 mulheres acusam magnata da Harrods de estupro e agressão sexual

"Muitas vidas foram destruídas" por Mohamed Al Fayed, falecido proprietário da luxuosa loja londrina de departamentos Harrods, disse à AFP o advogado que representa 27 mulheres que alegaram ter sido vítimas de estupro e agressão sexual pelo magnata.

Após a exibição de uma investigação da BBC em setembro, mais de 100 mulheres declararam terem sido vítimas do egípcio, que também foi dono do clube de futebol inglês Fulham e do Hotel Ritz em Paris.

Al Fayed, que viveu em Londres por muito tempo, morreu aos 94 anos em 2023, sem ter sido processado, apesar de várias queixas apresentadas à polícia.