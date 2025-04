Americanos e russos se reunirão na 5ª feira em Istambul

Segundo o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, citado por agências russas, a delegação de Moscou será liderada pelo embaixador russo nos Estados Unidos, Alexander Darchiev, enquanto a de Washington será chefiada pela subsecretária de Estado adjunta Sonata Coulter.

Americanos e russos se reuniram em Istambul no final de fevereiro para falar do tema em meio à aproximação entre Moscou e Washington para retomar as relações bilaterais e solucionar o conflito na Ucrânia.

As primeiras conversas russo-americanas desde fevereiro de 2022, realizadas na Arábia Saudita em 18 de fevereiro, aconteceram poucos dias depois de um telefonema entre Vladimir Putin e Donald Trump.

lb-sct/aem/erl/dga/rpr/am

© Agence France-Presse