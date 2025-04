Arsenal vence Real Madrid (3-0) em Londres na ida das quartas da Champions

O meio-campista inglês primeiro cobrou de forma magistral com um efeito em que a bola contornou a barreira por fora e foi parar no fundo da rede, rente à trave (58').

Em seguida, Rice continuou seu show com outra cobrança de falta, dessa vez no ângulo, longe do alcance do goleiro belga, fazendo 2 a 0 (70').

E cinco minutos depois o espanhol Mikel Merino, com um chute de pé esquerdo de dentro da área, fechou o placar e colocou seu time a um passo da vaga nas semifinais.

