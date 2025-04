Arsenal vence Real Madrid (3-0) em Londres na ida das quartas da Champions

Os jogadores comandados por Arteta entraram em campo com a ideia clara de pressionar na altura da área madridista e circular a bola, deixando espaço para o Real Madrid correr no contra-ataque.

Em uma delas, Vinicius Junior desperdiçou uma chance após receber bola de Alaba na ponta. Sem ângulo suficiente, seu chute saiu pela esquerda (9').

Aos 31 minutos, o francês Kylian Mbappé perdeu a melhor chance do primeiro tempo ao ficar cara a cara com David Raya, mas seu chute acabou nas mãos do goleiro espanhol.

Antes do intervalo, Courtois defendeu duas bolas do time londrino: uma cabeçada de Rice e outra na finalização do brasileiro Gabriel Martinelli, que havia ficado com o rebote.

- Golaços de Rice -

Após o intervalo, Mbappé mandou a bola na rede pelo lado de fora no único chute perigoso do Real Madrid no segundo tempo. A partir de então, um magnífico Rice encaminhou a vitória para o Arsenal.