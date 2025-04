Atacar o 'sistema' sem parecer Trump, a difícil estratégia de Le Pen na França

A líder de extrema direita Marine Le Pen resgatou seu duro discurso antissistema após sua condenação a cinco anos de inelegibilidade, mas replicar na França a estratégia de Donald Trump pode minar uma década de seu bem-sucedido trabalho de normalização, segundo os especialistas.

Le Pen, de 56 anos, liderava as pesquisas do primeiro turno da eleição presidencial de 2027 graças em parte aos seus esforços para maquiar a imagem de radical de seu partido, mas a condenação por malversação de fundos públicos quando era eurodeputada a impede de se candidatar.

À espera do julgamento do recurso e seu eventual veredicto para meados de 2026, as autoridades de seu partido Reagrupamento Nacional (RN) multiplicaram os ataques contra a decisão judicial: "caça às bruxas", "tirania dos juízes", magistrados "surdos", entre outros.