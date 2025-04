Chanceler iraniano pede que Trump descarte 'solução militar'

"Para avançarmos hoje, devemos primeiro concordar que não pode haver nenhuma 'opção militar', muito menos uma 'solução militar'", escreveu Araghchi, afirmando que "a orgulhosa nação iraniana, em cuja força meu governo se baseia para uma verdadeira dissuasão, nunca aceitará a coerção e a imposição".

"Não podemos imaginar que o presidente Trump queira se tornar outro presidente americano mergulhado em uma guerra catastrófica no Oriente Médio, um conflito que se espalharia rapidamente por toda a região e custaria mais do que os trilhões de dólares dos contribuintes que seus antecessores queimaram no Afeganistão e no Iraque", afirmou.

O republicano também repetiu a opção de fazer uso da força militar caso o Irã não aceite um acordo sobre seu programa nuclear, mas tem focado em buscar uma solução diplomática.

No entanto, na segunda-feira, Trump advertiu à República Islâmica de que ela estaria em "grande perigo" se as negociações fracassassem.

