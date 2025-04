Costura ou barberia: aprender um ofício para frear a emigração na Guatemala

Preocupada com a pobreza, Francisca Lares pensava emigrar da Guatemala, mas aprendeu costura e desistiu. Agora está feliz por não ter ido para os Estados Unidos, já que acredita que teria sido deportada pelo governo de Donald Trump.

Essa mãe solteira de 30 anos aprendeu seu ofício no centro de capacitação "Quédate", que aposta que os jovens guatemaltecos encontrem emprego ou empreendam para que desistam de emigrar.

"A gente começa a pensar (...) e se eu tivesse saído e voltado (deportada), e a dívida que tenho (com contrabandistas de migrantes), como vou pagá-la?", reflete Lares, vestida com um colorido traje maia K'iche' no município indígena de Joyabaj, no oeste da Guatemala.