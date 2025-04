David Hockney organiza retrospectiva de sua obra em Paris

Mas a mostra também inclui suas obras de maior destaque, como a série de piscinas californianas ("The Splash", de 1966), ou os retratos de amigos e personalidades do mundo inteiro ("Mr and Mrs Clark and Percy", 1971).

E quase 60 autorretratos, que realçam a sensação do visitante de assistir a uma antologia quase definitiva.

"É provavelmente a exposição mais importante de sua vida", conta à AFP a curadora geral, Suzanne Pagé, que explicou que o artista, que mora na Grã Bretanha, supervisionou pessoalmente a seleção das obras, apesar de sua saúde debilitada.

- Estrela da pop arte -

Antes de tudo, David Hockney é conhecido por sua contribuição para a pop arte dos anos 1960.

Dono de uma paleta muito colorida, fascinado pela influência da publicidade, da arte naif e dos grandes mestres, seus quadros estão expostos nos principais museus de arte moderna.