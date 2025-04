Economista diz que Casa Branca interpretou de maneira errada sua pesquisa sobre tarifas

"Estou fundamentalmente em desacordo com a política comercial e o enfoque do governo", escreveu Neiman em um artigo de opinião publicado pelo The New York Times na segunda.

Neiman disse que o "maior erro" do USTR foi interpretar incorretamente os déficits comerciais com outros países como um sinal indiscutível de práticas injustas por parte dessas nações.

Além disso, a administração citou de maneira equivocada o relatório para sugerir que os preços internos subiriam ligeiramente sob o novo regime tarifário, afirma Neiman no artigo do NYT, cujo título indica que a Casa Branca "entendeu tudo errado".

O economista afirmou que seu trabalho, realizado com outros três acadêmicos, mostrava que o preço das importações aumentaria de forma "praticamente" equivalente à tarifa.

Também indica que "as tarifas calculadas deveriam ser consideravelmente menores, (de) talvez apenas um quarto do anunciado".

Com alguns gráficos exibidos nos jardins da Casa Branca, o presidente Trump apresentou na semana passada a justificativa de como sua administração iria impor tarifas a parceiros que englobam desde grandes potências como China e Europa até as nações menores.