Erdogan processa líder do principal partido de oposição por 'insultos'

Recep Tayyip Erdogan é "o presidente de uma junta que ataca aqueles que têm o apoio do povo e que poderiam virar seus rivais", acrescentou Özel, que criticou a detenção no mês passado do prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, principal rival do chefe de Estado e membro do CHP.

O partido CHP pretendia formalizar a candidatura de Imamoglu para as eleições presidenciais de 2028 quando ele foi detido.

A prisão de Imamoglu em 19 de março desencadeou uma onda de protestos em todo o país.

O crime de "insultar o presidente" é utilizado com frequência na Turquia.

rba/ach/meb/zm/fp

