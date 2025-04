Filha de Allende deixa Senado do Chile após destituição por escândalo imobiliário

A legisladora Isabel Allende, filha do presidente socialista deposto Salvador Allende, deixou nesta terça-feira (8) sua cadeira no Senado do Chile após confirmar que o Tribunal Constitucional a destituiu pelo caso envolvendo a venda fracassada da casa de seu pai ao Estado.

No início do ano, o governo chileno cancelou a operação na qual pretendia adquirir a propriedade, avaliada em 900 mil dólares (R$ 5,34 milhões), para transformá-la em museu.

Entre os proprietários da residência estão a senadora Allende e Maya Fernández, ex-ministra da Defesa.