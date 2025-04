Flick e Kovac se reencontram, desta vez como adversários no Barça-Dortmund na Champions

Invicto neste ano, o Barça segue firme nas três principais competições: LaLiga, Copa do Rei e Liga dos Campeões.

Especificamente na Liga dos Campeões, que não conquista desde 2015, os catalães sonham em levantar o troféu graças à garra do seu treinador, considerado uma pessoa próxima dos seus jogadores, embora também inflexível em alguns aspectos, como a pontualidade: o francês Jules Koundé foi retirado da equipe titular após chegar alguns minutos atrasado à preleção do treinador.

Flick vai se reencontrar com Niko Kovac, agora treinador do Dortmund, com quem trabalhou duas vezes, no Bayern de Munique e anteriormente no Salzburg.

No verão de 2006, o croata se transferiu para o time austríaco, enquanto o alemão era assistente do técnico Giovanni Trapattoni. Eles trabalharam juntos por apenas algumas semanas, já que Flick saiu no final de agosto para se tornar assistente de Joachim Löw na seleção alemã.

Mais tarde, na temporada 2019-2020, Kovac estava em seu segundo ano como treinador do Bayern de Munique e chamou Flick para se juntar a ele como assistente.

- Campeão de tudo pelo Bayern em 2020 -

O atual treinador do Barça não pensou duas vezes: deixou seu cargo de diretor esportivo no Hoffenheim e viajou para a Baviera.