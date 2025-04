FMI anuncia acordo preliminar com Argentina para empréstimo de US$ 20 bilhões

O FMI costuma elogiar as reformas empreendidas pelo presidente argentino, o ultraliberal Javier Milei, que precisa de divisas para fortalecer as reservas do Banco Central (BCRA) e pagar obrigações do Programa de Facilidades Estendidas de 2022 do próprio FMI.

O país precisa de dinheiro em um contexto de nervosismo nos mercados e intervenção crescente do Banco Central para sustentar a moeda local.

Com o objetivo declarado de combater a inflação e sanear as contas públicas, Milei aplicou um ajuste draconiano desde que chegou ao poder em dezembro de 2023, que o FMI vê com bons olhos.

"Está produzindo uma rápida desinflação e uma recuperação da atividade e dos indicadores sociais", afirma o Fundo na nota.

O texto não informa qual será a quantia da primeira parcela do empréstimo quando ele for aprovado oficialmente. Buenos Aires quer mais de 40% do total.

erl/mel/rpr