Inter de Milão vence Bayern (2-1) em Munique na ida das quartas da Champions

No segundo tempo, Urbig fez uma defesa decisiva (55') que manteve o Bayern no jogo até os minutos finais, quando os bávaros construíram uma jogada de ataque que acabou sendo recompensada.

Thomas Müller, nesse que pode ter sido seu último jogo da Liga dos Campeões no estádio do Bayern, empatou a partida com um chute à queima-roupa diante de Sommer para chegar a um empate que teria gosto de vitória... mas o alívio não durou muito para os torcedores da casa.

Apenas três minutos depois, Frattesi completou um excelente contra-ataque de sua equipe com um gol que silenciou a Allianz Arena, dando ao time italiano a vantagem para o jogo de volta.

Líder da Serie A com três pontos de vantagem sobre o Napoli, a Inter continua sonhando com uma tríplice coroa já que está mais viva do que nunca em três competições (Serie A, Copa da Itália e Champions League).

