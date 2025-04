Irã afirma que é possível chegar a acordo nuclear se EUA mostrarem boa vontade

O presidente dos Estados Unidos anunciou surpreendentemente que sua administração inciaria conversações com o Irã durante uma reunião na Casa Branca na segunda-feira com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, cujo país é inimigo de Teerã.

Trump detalhou que as conversações seriam "diretas", mas Araghchi insiste que suas negociações com o enviado dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff, no sábado no Sultanato de Omã, serão "indiretas".

"Não aceitaremos nenhum outro formato de negociação", declarou Araghchi a meios oficiais. "O formato das negociações não é o mais importante na minha opinião. O que realmente importa é a eficácia ou não das conversações", destacou.

"Se a outra parte mostrar a vontade necessária, é possível chegar a um acordo. A bola está no campo dos Estados Unidos", insistiu.

- Grande perigo -

Na segunda-feira, no Salão Oval, Trump afirmou ter esperanças de chegar a um acordo com Teerã, mas alertou que a República Islâmica estaria em "grande perigo" se as negociações fracassarem.