Meghan Markle revela complicações pós-parto

Meghan Markle, mulher do príncipe Harry, da Inglaterra, revelou, nesta terça-feira (8), em seu podcast, que teve complicações médicas após dar à luz.

Meghan, de 43 anos, recebeu na estreia do podcast "Confessions of a Female Founder" a fundadora do aplicativo de namoro Bumble, Whitney Wolfe Herd. "Nós duas tivemos experiências muito parecidas no pós-parto, e nós duas tivemos pré-eclâmpsia", contou a duquesa de Sussex. "É tão raro e assustador", acrescentou.

A pré-eclâmpsia pós-parto é uma doença que se caracteriza por hipertensão arterial, edema grave (inchaço) e perda de proteínas na urina da mãe. Os sintomas incluem dor de cabeça persistente, zumbido, visão de pontos pretos ou claros e dor intensa abaixo das costelas.