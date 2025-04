Musk chama publicamente principal assessor comercial de Trump de 'imbecil'

O dono da Tesla, SpaceX e X, Elon Musk disse, nesta terça-feira (8), que Peter Navarro, um dos principais assessores comerciais da Casa Branca, é "imbecil" e "um completo idiota".

O homem mais rico do mundo e braço direito do presidente Donald Trump, do qual é assessor, fez o comentário depois que Navarro disse que ele "não é um fabricante de automóveis", mas sim "um montador", que trabalha com peças importadas da Ásia.

"O que queremos, e é aqui que temos pontos de vista diferentes de Elon, é que pneus e motores sejam fabricados nos Estados Unidos", explica Navarro no vídeo, retirado de uma entrevista à CNBC.