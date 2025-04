Nave Soyuz MS-27 decola rumo à ISS com dois russos e um americano

Uma nave espacial russa Soyuz com dois russos e um americano a bordo decolou nesta terça-feira (8) do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, rumo à Estação Espacial Internacional (ISS).

A agência espacial russa Roscosmos exibiu a decolagem da Soyuz, pintada em homenagem ao 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial, às 10h47 locais (2h47 de Brasília).

Alguns minutos depois, a Soyuz entrou em órbita e deverá chegar ao segmento russo da ISS em algumas horas.