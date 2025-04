Noboa, o jovem presidente eleito no Equador com a promessa de sufocar o narcotráfico

Com discursos curtos, um olhar firme e sempre cercado por um forte esquema de segurança, o presidente Daniel Noboa disputa a reeleição no Equador com o compromisso de dobrar a aposta para enfrentar um narcotráfico audacioso.

Do alto de um tanque de guerra vestindo colete e capacete à prova de balas, Noboa lança advertências aos criminosos nas áreas mais perigosas do país. Outras vezes, aparece no Instagram com roupas esportivas, guitarra acústica e cantarolando em inglês uma música dos Goo Goo Dolls.

Com pouca experiência política, Noboa se tornou, aos 35 anos, o presidente mais jovem da história do Equador. Mas "nada se resolve em um ano", repete o chefe de Estado, hoje com 37 anos, com a aspiração de permanecer no poder com suas políticas de linha-dura contra as máfias.