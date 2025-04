O professor que ajudou Bad Bunny a dar aula de história porto-riquenha

Era véspera de Natal quando muitos seguidores do historiador Jorell Meléndez-Badillo no Instagram repetiram a mesma pergunta em sua conta: ele estaria interessado em colaborar com Bad Bunny?

"Meu coração parou", disse ele à AFP. "Eu disse imediatamente que sim!

Bad Bunny, uma das maiores estrelas globais da música, estava se preparando para lançar seu sexto álbum de estúdio, 'Debí Tirar Más Fotos', uma carta de amor a Porto Rico, sua terra natal.