Quase 50 hipopótamos morrem em uma reserva africana devido a bactéria

Quase 50 hipopótamos morreram devido ao antraz no Parque Nacional de Virunga, leste da República Democrática do Congo, informou um funcionário do parque à AFP, nesta terça-feira (8).

O antraz é uma doença causada pela bactéria formadora de esporos Bacillus anthracis, que sobrevive durante décadas no solo onde foram enterrados animais que morreram de antraz ou eram portadores.

Os hipopótamos foram encontrados flutuando em um rio ao sul do Lago Edward, que separa a RDC de Uganda, disse Emmanuel de Merode.