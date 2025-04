Raro diamante azul é exibido em Abu Dhabi antes do leilão

Um grande diamante azul de 10,03 quilates, com valor estimado em 20 milhões de dólares (115 milhões de reais na cotação atual), foi apresentado nesta terça-feira (8) em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, antes de ser leiloado em meados de maio em Genebra, na Suíça.

O 'Azul Mediterrâneo' também será exibido para colecionadores e entusiastas em Taipei, Hong Kong e Nova York antes da venda, de acordo com a Sotheby's.

"Os diamantes azuis estão no topo da pirâmide de raridade", disse Quig Bruning, chefe do departamento de joias da Sotheby's na América do Norte, Europa e Oriente Médio, na capital do emirado rico em petróleo.