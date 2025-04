Suprema Corte de Israel examina legalidade da demissão do diretor do Shin Bet

A Suprema Corte de Israel examina nesta terça-feira (8) a legalidade da controversa decisão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de demitir o diretor do Shin Bet (a agência de segurança interna do país), Ronen Bar.

Netanyahu destituiu Bar em 21 de março alegando uma "falta de confiança" nele, mas a Suprema Corte suspendeu a decisão até 8 de abril para examinar os recursos apresentados contra a demissão.

Durante a audiência, protestos foram organizados nas imediações e dentro do tribunal de Jerusalém, o que obrigou os juízes a suspender a sessão, que era transmitida ao vivo.