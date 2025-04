Taiwan acusa China de usar IA para gerar 'mensagens controversas'

A China está usando cada vez mais a inteligência artificial (IA) para criar "mensagens controversas" contra Taiwan e criar divisões na sociedade taiwanesa, alertou a agência de inteligência da ilha nesta terça-feira (8).

"Foi observado que o PCC [Partido Comunista da China] está usando cada vez mais ferramentas de inteligência artificial para auxiliar na produção e disseminação de mensagens controversas", alertou o National Security Bureau (NSB) em um relatório ao parlamento.

Desde o início do ano, o NSB identificou mais de 510.000 "mensagens polêmicas", em comparação com 442.652 no primeiro trimestre de 2024.