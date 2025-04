Wall Street abre em forte alta

A Bolsa de Nova York iniciou a sessão de terça-feira em forte alta, estimulada pela recuperação dos mercados globais após as quedas expressivas dos últimos dias e diante da esperança de acordos comerciais que eliminem as tarifas anunciadas pelo presidente Donald Trump.

Os três principais índices americanos operavam em alta de mais de 3% nos primeiros minutos da sessão, depois que Trump falou de maneira positiva sobre uma ligação com representantes do governo da Coreia do Sul e o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, afirmou que o Japão busca negociações rápidas.

