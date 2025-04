Zverev perde para Berretini na estreia em Monte Carlo

O alemão Alexander Zverev, principal favorito no Masters 1000 de Monte Carlo, foi eliminado logo na estreia no torneio monegasco após perder em três sets para o italiano Matteo Berrettini, por 2-6, 6-3 e 7-5.

Sem o atual número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner, que cumpre uma suspensão por doping, Zverev, segundo colocado no ranking mundial, chegou a Monte Carlo como cabeça de chave número um, mas foi derrotado por Berrettini, ex número 6 do mundo e finalista de Wimbledon em 2021, que tenta recuperar seu nível após alguns anos complicados por lesões.

Zverev demonstrou estar desorientado nesta primeira parte da temporada. Depois de perder para Sinner na final do Aberto da Austrália e ficar sem o tão sonhado primeiro título de Grand Slam, o alemão venceu apenas seis de seus últimos doze jogos e não teve resultados de destaque, exceto por duas quartas de final em Buenos Aires e no Rio e oitavas de final em Miami.