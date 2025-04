Acordo de governo na Alemanha busca enfrentar 'desafios históricos'

Segundo uma pesquisa publicada na quarta-feira pelo Instituto Ipsos, a AfD agora lidera as intenções de voto com 25%, quase cinco pontos a mais que o seu resultado recorde nas eleições legislativas, enquanto os conservadores estão com 24%.

Merz promete um "novo rumo para a política migratória", afirmando que quer pôr fim à imigração ilegal e suspender o reagrupamento familiar.

A conclusão das negociações deve tranquilizar os demais países europeus, impacientes para que a Alemanha tenha um líder para enfrentar os atuais desafios de segurança e econômicos.

A economia alemã, muito dependente das exportações, é uma das mais expostas às consequências das novas tarifas americanas.

Segundo a imprensa, as pastas de Economia e Relações Exteriores provavelmente irão para os conservadores, enquanto o SPD ficará com as de Finanças e Defesa, onde o popular Boris Pistorius será mantido.

O governo de coalizão tripartite de Scholz entrou em colapso no início de novembro devido a diferenças orçamentárias intransponíveis entre sua legenda, os Verdes, e o Partido Democrático Livre.