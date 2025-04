Bahia vence Nacional (1-0) no Uruguai e é líder provisório do Grupo F da Libertadores

O Bahia conquistou um grande resultado nesta quarta-feira (9) ao vencer o Nacional do Uruguai, por 1 a 0, em Montevidéu, pela segunda rodada do Grupo F da Copa Libertadores-2025.

A vitória tricolor no Estádio Gran Parque Central veio com um golaço do atacante Erick Pulga no segundo tempo (64'). Cauly tocou para o meia Jean Lucas, que fez um corta-luz e a bola sobrou para Pulga, que chutou colocado.

O Bahia assume provisoriamente a liderança da chave, com quatro pontos em duas rodadas. A equipe brasileira havia empatado com o Internacional de Porto Alegre em casa em sua estreia na fase de grupos.