Barcelona goleia Borussia Dortmund (4-0) e coloca um pé nas semifinais da Champions

O Barcelona deu um passo gigantesco rumo às semifinais da Liga dos Campeões com uma goleada de 4 a 0 em casa sobre o Borussia Dortmund no jogo de ida das quartas de final nesta quarta-feira (9), em Montjuic, com uma grande atuação de seu trio ofensivo.

O brasileiro Raphinha (25') abriu o placar com um gol em que estava quase impedido após uma cabeçada de Pau Cubarsí.

O astro polonês Robert Lewandowski ampliou no segundo tempo com uma dobradinha (48' e 66') antes de Lamine Yamal fechar o placar na reta final (77').