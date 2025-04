Chefe do Pentágono propõe 'reviver' presença militar dos EUA no Panamá

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, propôs nesta quarta-feira (9) a ideia de que tropas americanas retornem ao Panamá para "garantir a segurança" do canal, uma sugestão que poderia enfrentar uma oposição feroz no país centro-americano.

"Através de exercícios conjuntos rotativos [...] é uma oportunidade para reviver, seja a base militar, a estação aeronaval, lugares onde as tropas americanas possam trabalhar com as tropas panamenhas" na segurança do canal, afirmou Hegseth em coletiva de imprensa na Cidade de Panamá.

O chefe do Pentágono agradeceu ao Panamá por ter acolhido tropas americanas nestes dias para exercícios conjuntos de segurança na via interoceânica, o que se faz com frequência com militares de países da região.