China tenta imunizar sua economia contra as tarifas de Trump

A China, no entanto, não vê a crise prevista como algo totalmente negativo.

O Diário do Povo, órgão oficial do Partido Comunista Chinês, descreveu recentemente as tarifas americanas como "oportunidade estratégica", especialmente para transformar o consumo no novo motor do crescimento chinês, ao invés das exportações.

A China pretende "utilizar as pressões estruturais externas como catalisador para implementar reformas planejadas há muito tempo", explica Lizzi Lee, especialista em economia chinesa do Asia Society Policy Institute, uma organização com sede nos Estados Unidos.

Pequim também prometeu adotar represálias contra qualquer nova escalada americana.

Além das tarifas recíprocas sobre produtos americanos, que entrarão em vigor na quinta-feira, Pequim anunciou restrições à exportação de terras raras, incluindo algumas utilizadas para a captura de imagens magnéticas e para produtos eletrônicos de consumo.

- Aparelhos de TV e carros -

A China também poderia reforçar o apoio financeiro ao setor privado, no momento em que os empresários voltam a ter uma boa relação com o presidente Xi Jinping, acrescenta Raymond Yeung, economista do banco ANZ.