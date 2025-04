Cirurgia estética vive um 'boom' entre iranianas que buscam oportunidades

Todas as mulheres da família da modelo iraniana Azadeh fizeram rinoplastia para se adequar aos padrões de beleza ocidentais, em um país onde o corpo feminino é rigidamente controlado.

Para Azadeh, de 29 anos, foi lucrativo suavizar a protuberância do nariz, conhecido como "nariz persa", por meio de uma cirurgia chamada rinoplastia.

Desde a Revolução Islâmica de 1979, as mulheres iranianas são obrigadas a se vestir com modéstia e cobrir os cabelos, portanto a indústria da beleza se concentra no rosto.