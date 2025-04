Com 2 gols de Messi, Inter Miami vence Los Angeles FC de virada na Copa dos Campeões da Concacaf

Em uma partida dramática, que teve dois gols anulados, de Messi e Suárez, o Inter garantiu o gol da classificação aos 84 minutos, com um pênalti convertido por Messi diante de Hugo Lloris, goleiro francês contra quem ele também marcou dois gols na final da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

O goleiro argentino Oscar Ustari salvou o time da Flórida com duas grandes defesas em chances do gabonês Denis Bouanga na reta final.

O Inter Miami avançou assim para sua primeira semifinal da Copa dos Campeões, onde jogará contra o vencedor do confronto de quarta-feira das quartas de final entre o Pumas do México e o canadense Vancouver Whitecaps, que empataram em 1 a 1 no jogo de ida.

