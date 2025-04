Com gol de Raphinha, Barça goleia Dortmund (4-0) e coloca um pé nas semis da Champions

"Acho que jogamos muito bem e isso é o mais importante. Quando você joga assim, acaba marcando gols, e foi isso que aconteceu. Não, ainda não estamos classificados. Nunca se sabe o que vai acontecer; é um esporte louco. Em Dortmund, temos que jogar como fizemos hoje e cometer o mínimo de erros possível", disse o técnico Hansi Flick à Movistar+.

"Os três atacantes são muito importantes, mas nossa defesa também é muito importante e que aqueles que saem do banco cheguem ao mesmo nível dos que estão em campo", continuou o técnico alemão, que colocou Ansu Fati (86') no lugar de Yamal no final: "Foi bom que Ansu tenha conseguido jogar e poder dar minutos a ele, já que ele treinou muito bem e merecia entrar".

Flick já o havia anunciado na véspera. O técnico alemão queria que seu time chegasse ao jogo de volta com o confronto quase decidido. Dito e feito: Fermín López entrou no lugar de Gavi com a ideia de reforçar o ataque.

No primeiro tempo, a equipe catalã entrou em campo atacando com muita intensidade e domínio claro da posse de bola. Não tinham passado nem dez minutos quando tiveram duas chances.

A primeira de Yamal (5') numa jogada individual do atacante espanhol que terminou com um chute defendido pelo goleiro suíço Gregor Kobel e o segundo um disparo de Lewandowski (8') após um passe para trás de Raphinha.

E foi exatamente o brasileiro quem colocou o time da casa na frente após empurrar para o fundo da rede a bola que Cubarsí havia desviado de cabeça.