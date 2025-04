Congressistas republicanos ameaçam atrasar orçamento de Trump

Congressistas republicanos que defendem cortes ainda mais profundos nos gastos públicos dos Estados Unidos ameaçaram torpedear uma resolução orçamentária que Donald Trump deseja fervorosamente, ao considerá-la uma forma de financiar o quanto antes algumas de suas medidas-chave.

Ambas as câmaras do Congresso são controladas pelos republicanos, mas alguns legisladores do partido na Câmara dos Representantes estão incomodados pelo que consideram cortes insuficientes no projeto aprovado no sábado pelo Senado.

A resolução não é um orçamento propriamente dito, mas as diretrizes para os níveis de gastos federais. Deve ir para votação na Câmara ainda nesta quarta-feira (9).