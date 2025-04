Desabamento de teto de casa noturna deixa 98 mortos na República Dominicana

Ao menos 98 pessoas morreram na terça-feira (8) no desabamento do teto de uma casa noturna em Santo Domingo, capital da República Dominicana, durante um show do popular cantor Rubby Pérez, que está entre os falecidos.

Os serviços de emergência prosseguiam com as operações de busca, que quase 24 horas depois da tragédia estão mais centradas em recuperar cadáveres do que encontrar sobreviventes.

Um guindaste do setor de construção auxiliava na remoção dos escombros. Mais de 370 socorristas trabalhavam entre tijolos, chapas de zinco e barras de aço na área da casa noturna Jet Set.