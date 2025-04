Djokovic é eliminado por Tabilo na 2ª rodada do Masters 1000 de Monte Carlo

Antes do duelo desta quarta-feira, o chileno já havia sido o último adversário a derrotar o sérvio no saibro, na terceira rodada do Masters 1000 de Roma de 2024.

"Me lembrei do que tinha dado certo da última vez. Felizmente, saquei em alto nível, e isso ajudou muito. Foi uma partida incrível", comemorou o chileno.

Algumas semanas depois daquela partida, o sérvio teve que se retirar antes do jogo das quartas de final de Roland Garros por conta de uma lesão no joelho.

O sérvio já havia avisado em sua chegada a Monte Carlo que iria encarar o primeiro grande torneio do circuito de saibro "sem grandes expectativas", depois de ter sofrido um problema no olho desde as semifinais em Miami.

"Não tive muito tempo para me acostumar com as quadras de saibro, então minhas expectativas em termos de resultados não são muito altas", disse o vencedor de 24 títulos do Grand Slam.

Aparentemente, nesta quarta-feira, o sérvio estava certo. Apesar de quebrar o saque do chileno no início, o sul-americano reagiu rapidamente devolvendo a quebra (1-1) e voltou a quebrar para abrir 4-2 e vencer o primeiro set.