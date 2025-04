Ferramenta de IA busca preservar cerejeiras floridas no Japão

As cerejeiras floridas do Japão, símbolo de renovação e efemeridade, estão envelhecendo, mas um novo aplicativo que usa inteligência artificial pode ajudar a preservá-las.

A floração das cerejeiras, ou "sakura" em japonês, é muito aguardada tanto por japoneses quanto por turistas, mas está ameaçada pela idade avançada de muitas dessas árvores, que têm entre 70 e 80 anos.

Diante do risco de extinção e do aumento dos custos de manutenção, as autoridades locais estão recorrendo aos "médicos de árvores".