Governo Trump recorre de ordem para restabelecer acesso de AP à Casa Branca

A administração do presidente Donald Trump anunciou nesta quarta-feira (9) que vai apelar da decisão judicial que a obriga a restabelecer o pleno acesso da agência Associated Press (AP) à Casa Branca, que foi restringido após uma disputa sobre o termo "Golfo do México".

O Departamento de Justiça disse que apresentará um recurso perante um tribunal de apelações um dia depois que um juiz federal ordenou à Casa Branca restabelecer o acesso à agência de notícias americana, um pilar dos meios de comunicação nos Estados Unidos.

A AP está proibida de entrar no Salão Oval e viajar no avião presidencial Air Force One desde 11 de fevereiro por se negar a adotar o novo nome do Golfo de México, rebatizado como "Golfo da América" por um decreto de Trump.