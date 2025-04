Há 8.500 anos, caçadores-coletores conseguiram atravessar o Mediterrâneo até Malta

- "Capacidades marítimas" -

Essa descoberta "tem implicações importantes para a compreensão das capacidades marítimas dos primeiros povos do Mediterrâneo", acrescenta.

Longe da imagem popular do coletor de castanhas e do caçador de javalis, essas populações também eram capazes de explorar os recursos de seu litoral.

Ou até mesmo de estabelecer conexões marítimas mais distantes, como apontam os professores Scerri e Gaffney com referência a um estudo publicado no mês passado na Nature, que descobriu traços de DNA de caçadores-coletores europeus no pool genético de um agricultor do Magrebe há 8.000 anos.

O estudo da equipe do Instituto Max Planck e da Universidade de Malta indicaria que os povos mediterrâneos primitivos tinham a capacidade de fazer "longas viagens de magnitude semelhante às viagens marítimas no Sudeste Asiático, Japão e Nova Guiné", de acordo com o professor Gaffney.

Essas competências surgiram pela necessidade de se adaptar muito antes devido ao aumento do nível do mar no final da última era glacial, entre 20.000 e 10.000 anos atrás, lembra ele.