Irã está aberto aos investimentos americanos

No entanto, também ameaçou bombardear o Irã se a diplomacia falhasse e impôs sanções adicionais contra seu setor petrolífero.

O acordo de 2015 levou ao retorno do investimento ocidental no Irã e o fim do isolamento do país no cenário internacional, em troca de uma estrutura para suas atividades nucleares.

No entanto, as empresas americanas ficaram, em grande parte, fora do mercado iraniano.

"Não permitiremos a infiltração econômica americana em nosso país, nem sua presença política, nem sua infiltração cultural", declarou o líder supremo do Irã, em 2015, após assinar o acordo.

