Irmã de Kim Jong Un diz que desnuclearização da Coreia do Norte é um 'sonho'

A influente irmã do líder norte-coreano Kim Jong Un criticou os esforços promovidos pelos Estados Unidos para eliminar as armas atômicas de seu país e afirmou que a desnuclearização da Coreia do Norte é um "sonho".

Ela fez o comentário depois que diplomatas da Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos divulgaram um comunicado na semana passada, à margem de uma reunião de cúpula da Otan, na qual "reafirmaram seu compromisso firme com a completa desnuclearização" do país asiático isolado.

Kim Yo Jong, irmã do líder norte-coreano, afirmou que qualquer discussão para convencer seu país a renunciar às armas nucleares "não é mais que um sonho que nunca se tornará realidade", informou a agência oficial de notícias KCNA.