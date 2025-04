Israel afirma que se apoderou de 'vastos setores' de Gaza

"Vastos setores estão sendo tomados e integrados às zonas de segurança israelenses, reduzindo o tamanho de Gaza e isolando-a ainda mais", afirmou Katz.

O titular de Defesa fez essas declarações durante visita ao eixo de Morag, criado recentemente por suas forças armadas para separar as cidades de Khan Yunis e Rafah, no sul do território palestino.

Katz instou a população local a derrubar o Hamas e a entregar os reféns, sob ameaça de impulsionar "combates ainda mais intensos em toda a Faixa de Gaza" se isso não acontecer.

"É o único meio para pôr fim à guerra", declarou.

- 'Estilhaços voaram em todas as direções' -

Horas antes, um bombardeio israelense matou pelo menos 23 palestinos, incluindo oito crianças, no bairro de Shujaiyya da Cidade de Gaza, no norte do território, disse a Defesa Civil da Faixa.