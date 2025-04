Ministro da Defesa de Israel diz que exército tomou 'amplos setores' de Gaza

O ministro israelense da Defesa, Israel Katz, disse, nesta quarta-feira (9), que o exército está se apoderando de "amplos setores" da Faixa de Gaza, integrando-os a zonas de segurança esvaziadas de moradores, para obrigar o Hamas a entregar seus reféns.

"Amplos setores foram tomados e integrados às zonas de segurança israelenses, reduzindo Gaza e isolando-a ainda mais", afirmou Katz durante uma visita ao eixo de Morag, recentemente criado por Israel para separar as cidades de Khan Yunis e Rafah, no sul do território.

Israel Katz também afirmou que a população de Gaza "já deixava as zonas de combate" e fez um apelo aos habitantes locais para derrubarem o Hamas e entregarem os reféns.