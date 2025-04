Mundo cultural francês é convocado a se mobilizar após relatório sobre abusos sexuais

E eventos emblemáticos, como o festival de cinema mais importante do mundo, deverão dar exemplo, advertiu a presidenta da comissão.

"O Festival de Cannes deve ser o lugar para esta troca de mentalidade, deve ser o lugar onde digamos em alto e bom som (...), entre lantejoulas e tapetes vermelhos (...), que por fim queremos, todos e todas, que isso mude", declarou a representante ambientalista.

Cenário de um encontro de duas semanas do cinema mundial, Cannes mais uma vez foi manchete na luta contra esses abusos.

O diretor de cinema e roteirista Paul Schraeder ('Taxi Driver'), 78 anos, é acusado por uma ex-assistente de 26 anos de agressão e assédio sexual.

Os fatos teriam ocorrido há um ano no quarto de hotel do renomado cineasta, que tinha ido a Cannes para estrear seu filme 'Oh Canada' na competição. Schraeder nega as acusações.

O 78º Festival de Cinema de Cannes abrirá suas portas em 13 de maio, coincidindo com a sentença do julgamento de agressão sexual do cineasta francês Gerard Depardieu, cujas audiências foram amplamente divulgadas.