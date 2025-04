Operadora do Canal do Panamá nega alegações de auditoria do governo

A empresa de Hong Kong responsável pelos dois portos essenciais do Canal do Panamá negou, nesta quarta-feira (9), uma auditoria do governo panamenho que alegou que houve "descumprimentos" do contrato e que a companhia não pagou R$ 1,2 bilhão (R$ 7,1 bilhões) pela concessão.

A controladora panamenha, Anel Flores, publicou nesta semana a auditoria após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticar uma suposta interferência chinesa no canal e ameaçar reiteradamente assumir o controle desta rota comercial.

Washington considera uma "ameaça" à segurança nacional e regional o fato de a Hutchison Holdings, sediada em Hong Kong, operar os portos de Balboa (Pacífico) e Cristóbal (Atlântico), em ambas as entradas do canal.