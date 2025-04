Panamá descarta receber bases militares dos EUA

O ministro de Segurança do Panamá, Frank Ábrego, garantiu nesta quarta-feira (9) que seu país não pode "aceitar bases militares" para a proteção do canal interoceânico, depois que o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, sugeriu essa possibilidade.

"O Panamá esclareceu através do senhor presidente [José Raúl] Mulino que não podemos aceitar bases militares nem locais de defesa", assegurou Ábrego, ao lado do secretário de Defesa americano em uma coletiva de imprensa na capital panamenha.

Pouco antes, Hegseth disse que os exercícios conjuntos de defesa que os dois países fazem regularmente são "uma oportunidade para reviver" uma "base militar" ou "estação aeronaval", onde "as tropas americanas" trabalhem com o Panamá para proteger a via interoceânica.